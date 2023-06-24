Внутреннее противостояние в России является признаком краха режима, считают в ГУР.

Мятеж в России, организованный главарем российской частной компании "Вагнер", которого называли "поваром" диктатора Владимира Путина, является прямым следствием вторжения в Украину.

Противостояние, возникшее в РФ, - признак краха режима, рассказал представитель украинского Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

"Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", - отметил собеседник.

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Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ - что известно

После того, как 23 июня Евгений Пригожин обвинил российских военных, которыми командует Минобороны РФ, в обстреле "вагнеровцев", и было анонсировано наказание военного руководства за уничтожение наемников и десятков тысяч российских солдат, в стране стало очень горячо.

СМИ узнали, что наемники уже захватили военные объекты и административные здания Воронежа. Ранее сообщалось, о том, что члены ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Ростов-на-Дону.

Сообщалось, что прихвостни Пригожина двигаются на Москву. Стоит отметить, что в Воронеже, Москве и Московской области объявили режим контртеррористической операции.

Владимир Путин уже высказался о том, что творится. Он назвал действия Пригожина "предательством".

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