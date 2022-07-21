В Одессе ночью не было вражеских обстрелов, отметил спикер Одесской военной администрации.

На Южном направлении фронта российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.

В Одесской области есть высокая угроза ракетных атак противника, предупредил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Спикер ОВА добавил, что ночь в Одессе прошла без обстрелов.

Братчук также сообщил, что в Одесской области продолжается сбор урожая.

"...Аграрии Одесской области обеспечат регион зерном и мукой...",- подчеркнул он.

Напомним, российские оккупанты после масштабного вторжения в Украину, которое началось рано утром 24 февраля, не раз обстреливали Одессу и Одесскую область. Были жертвы и пострадавшие.

Украинские воины давали достойный отпор противникам. Вечером 20 июля Сергей Братчук сообщил, что в течение суток защитники Украины нанесли удары по двум складам с вражескими боеприпасами и обстреляли военные базы противника на захваченных территориях.

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