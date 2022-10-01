В городе получили повреждения несколько жилых домов.

В Николаеве в результате вражеских ракетных обстрелов пострадали 5 человек, в том числе женщина с трехмесячным ребенком.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города. В них искорежены стены, выбиты окна и разрушена крыша. Также там от попадания ракеты загорелся гараж. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", - отметил городской голова.

Видео дня

При этом ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали.

"Всего в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек", - отметил Сенкевич.

Обстрел Николаева сегодня-что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, российские захватчики попали ракетой из зенитно-ракетной системы С-300 в жилой дом в Николаеве.

Сообщалось о разрушении квартир на 5-м и 4-м этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе, а в окрестных домах повылетали окна. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: