Защитники Николаева и области противостоят российской оккупации уже более 70 дней.

Николаев и область регулярно страдают от атак РФ с начала полномасштабной войны.

Онлайн-трансляция происходящего в Николаеве и области в среду, 4 мая 2022:

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами.

02:28 В Николаевской области враг продолжал бить артиллерийским и ракетно-залповым огнем.

"Уничтожая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить принять "русский мир" под страхом обстрелов", - сообщили в командовании.

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