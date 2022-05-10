Боевики устроили настоящее "победобесие" и забросали жителей двух населенных пунктов агитационными листовками.

На Донбассе оккупанты обстреляли два населенных пункта в Донецкой области "праздничными" снарядами с открытками. Боевики таким образом решили "поздравить" жителей свободных от рашистов территорий с 9 мая. Оккупанты пожелали людям "мира и добра", а также пообещали их "освободить".

Видео с "победобесием" снимали боевики так называемой "ЛНР", его распространили пропагандистские СМИ РФ.

Оккупанты начинили агитационные снаряды пророссийскими открытками с рашистской символикой. Боевики почему-то решили, что жители украинского города Светлодарск и села Луганское должны обрадоваться такому "поздравлению".

Перед запуском снарядов с открытками оккупант заявляет, что боевики "освободят" мирные украинские населенные пункты. После этого он дает команду "огонь". На видео можно увидеть и кадры после "прилета" снарядов. Улица усыпана открытками, а удивленные люди едва ли рады таким подаркам от оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, как "русский мир" "поздравил" город-герой Одессу с 9 мая. Мэр города показал последствия ракетных ударов.

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