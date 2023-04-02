Враги продолжают мародерить, отметили в Генштабе ВСУ.

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали воровать даже бревна.

Захватчики вывозят из города незаконно вырубленный лес-кругляк в южном направлении, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в Facebook в воскресенье утром, 2 апреля.

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины...", - отметили в Генштабе.

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В начале марта в "Энергоатоме" рассказали, что россияне просчитывают вероятные сценарии отступления с захваченной Запорожской атомной электростанции и метят то оборудование, которое могут украсть.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, факты мародерства свидетельствуют о том, что враг будет бежать с территории ЗАЭС. Он предупредил, что враг может заминировать максимальную часть территории атомной электростанции.

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