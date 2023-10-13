Это скажется негативно на ходе военных действий для оккупантов.

Уничтожение моста на трассе между оккупированными городами Горловка - Ясиноватая не даст возможности российским войскам быстро перебрасывать необходимые средства южнее Бахмута.

Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сказал в эфире Радио Свобода . "Подрыв этой трассы станет еще одним звоночком, что снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута станет сложнее", - отметил он.

При этом он напомнил, что эта трасса пролегает в Донецк и она была одной из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать какие-то очень необходимые средства. "Конечно, что в такой интенсивности войны даже день-два простоя может привести к различным последствиям и, конечно, это будет влиять на ход боевых действий. Плечо подвоза увеличится", - сказал Евлаш.

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Он напомнил, что "первым звонком" для оккупантов был огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка, а второй – подрыв моста. Евлаш отмечает, что такие атаки будут продолжаться пока силы обороны "не перережут полностью все эти логистические маршруты и не обескровят группировку противника на этом направлении".

Начальник пресс-службы восточной группировки войск отмечает, что, конечно, захватчики будут находить какие-то пути. "Будут делать насыпи и временные укрепления, однако такое уж серьезное повреждение путепроводов оно отразится в дальнейшем на поставках и ходе боевых действий", - подчеркнул Евлаш.

Подрыв моста на Донецком направлении

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что между Ясиноватой и Горловкой был взорван мост. Сообщалось о серьезных разрушениях.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что это усложнит логистику оккупантов, отметив, что здесь не обошлось без вмешательства Вооруженных сил Украины.

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