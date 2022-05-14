Жители Мариуполя благодаря генераторам электропитания начали смотреть украинское телевидение.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2. Поэтому у нас большая просьба к редакторов, журналистов и ведущих наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев. Что все распространенное оккупантами есть ложь: никакой уголовной ответственности, никакой принудительной мобилизации при пересечении линии соприкосновения нет", - отметил он.
Андрющенко добавил, что это сверхважно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов.
"А также информацию о "зеленых" коридорах и эвакуации. Это шанс людям вырваться из гуманитарного ада", - заявил советник городского головы Мариуполя.
Как сообщал УНИАН, по данным горсовета, 150-170 тыс. мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей. В городе проблемы с водой и с доступом к питанию.