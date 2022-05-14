Горсовет призвал редакторов, журналистов и ведущих украинских телеканалов пустить бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев.

Жители Мариуполя благодаря генераторам электропитания начали смотреть украинское телевидение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2. Поэтому у нас большая просьба к редакторов, журналистов и ведущих наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев. Что все распространенное оккупантами есть ложь: никакой уголовной ответственности, никакой принудительной мобилизации при пересечении линии соприкосновения нет", - отметил он.

Андрющенко добавил, что это сверхважно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов.

"А также информацию о "зеленых" коридорах и эвакуации. Это шанс людям вырваться из гуманитарного ада", - заявил советник городского головы Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, по данным горсовета, 150-170 тыс. мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей. В городе проблемы с водой и с доступом к питанию.

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