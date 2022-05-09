Противник хочет выкурить защитников города с "Азовстали", поделились в Мариупольском горсовете.

В Мариуполе Донецкой области оккупанты готовят крупную химатаку, она ожидается в среду, 11 мая.

Противник хочет выкурить с завода "Азовсталь" украинских воинов, рассказал депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"…только что мне стало известно, вышли люди из Мариуполя на связь, о том, что 11 числа готовится большая химическая атака на "Азовсталь". И в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят выкурить с "Азовстали…", - сказал он.

Напомним, войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и гражданские. Противнику удалось заблокировать Мариуполь.

11 апреля полк "Азов", который защищает город, сообщил, что россияне применили химоружие против военнослужащих и гражданских. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки пострадали несколько человек.

Бойцы полка "Азов" и немало мирных жителей укрылись от атак оккупантов на заводе "Азовсталь". Президент РФ приказывал не штурмовать территорию завода, однако оккупанты все равно проводили штурмовые действия.

Потом с территории предприятия удалось эвакуировать сотни человек.

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