Противник "национализирует" жилье людей, поделился советник городского головы Мариуполя.

В Мариупольском районе российские оккупанты ради своего размещения выселяют целое село.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что оккупанты выселяют целое село в Мариупольском районе ради размещения.

"Рядом с пгт Никольское прямо посреди леса расположено село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса подальше от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения оккупантов в самом Никольском", - отметил Андрющенко.

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Так, подчеркнул советник мэра, при содействии местной коллаборантки Натальи Мухи оккупанты начали выселение жителей.

"Буквально на улицу с "национализацией" домов. Формально вымышленный повод - отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому что отсутствующие домовые книги сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", - написал он.

По информации Андрющенко, в селе остались семь семей, среди которых в основном пенсионеры, а также переехавшие туда из Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Луганской области враг усилил контрразведывательный режим и выселяет местных жителей из собственных домов для заселения туда военнослужащих оккупационных войск.

Ситуация в оккупированном Мариуполе - что стоит знать

Россияне почти полностью разрушили город, а потом начали сносить поврежденные здания. Противники также начали строить новые дома. По данным СМИ, новое жилье получали прихвостни россиян.

По данным Мариупольского горсовета, враги с момента полномасштабного вторжения уничтожили в городе 54 учебных заведения, восемь из них разрушены полностью.

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