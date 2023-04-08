Это 90% от общего количества.

С момента полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 54 учебных заведения, 8 из которых разрушены до основания. Это 90% от общего количества.

Такой статистикой поделились в Мариупольском городском совете в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "По предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города — 54 учебных заведения. Из них 19 имеют критические повреждения. 8 школ разрушены полностью".

К публикации прикрепили видео, на котором показана 32-я школа в Приморском районе, а точнее — лишь остатки здания после обстрелов рашистов. А вот школу № 30 в Кальмиуском районе оккупанты разрушили окончательно. Они снесли поврежденное здание, и теперь на месте учебного заведения находится пустырь и груда камней.

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Действия рашистов в Мариуполе: последняя информация

Как сообщил советник городского главы Петр Андрющенко, в апреле оккупанты начали расчищать завалы на "Азовстали". В будущем они хотят возвести укрепления в районе разрушенного завода.

Оккупанты приказали преподавателям ВУЗов в Мариуполе оповестить студентов о необходимости встать на воинский учет.

С начала апреля в Мариуполе распространяются инфекционные заболевания, в частности дизентерия и сальмонеллез. Причиной стали некачественные продукты питания, которые массово продаются на стихийных рынках.

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