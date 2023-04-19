В один из оккупированных населенных пунктов Луганской области скоро должны прибыть вражеские военные врачи, отметили в Генштабе ВСУ.

В Луганской области российские оккупанты обустраивают под военные госпитали даже дома культуры.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой "власти" относительно развертывания на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, во вновь созданное медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей.

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Стоит отметить, что раненых военных называют "груз 300" ("трехсотые").

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе информировали, что на временно оккупированных территориях россияне сокращают и фактически прекращают предоставление медицинских услуг местному населению и организуют в гражданских медучреждениях военные госпитали. В отдельных захваченных населенных пунктах переоборудуются для приема раненых оккупантов даже родильные отделения.

Стоит отметить, что россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе и несут существенные потери. Общие потери России в Украине на 19 апреля составляют 183 750 захватчиков.

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