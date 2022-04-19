Свет исчез почти по всей области.

Российские оккупанты обесточили более 200 населенных пунктов на Луганщине, обстреляв высоковольтную линию.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - сообщил он.

Гайдай добавил, что основная причина остановки газораспределительных станций - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.

"От общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области", - отметил он.

Как писал УНИАН, российские оккупанты начали новую фазу своего наступления на востоке Украины.

"Это официальное заявление. Сегодня утром почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся, только в двух городах они [оккупанты] прошли. Это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои, мы не сдаем своих территорий и попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вечером 18 апреля русские захватчики зашли в город Кременная на Луганщине. Бои за город продолжались трое суток с применением Россией большого количества бронетехники для атаки на город.

Ночью с 18 на 19 апреля украинские военные отбили наступление врага в Рубежном и Попасной.

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