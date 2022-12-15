Российские оккупанты уничтожают деоккупированные населенные пункты Луганской области ракетами и авиабомбами.
Как рассказал в эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, рашисты прибегают к террору гражданского населения.
"Российские оккупационные войска не прекращают обстрелов. Мы уже привыкли к минометам, артиллерии, но деоккупированные населенные пункты Луганской области обстреливают еще и ракетами С-300. Сбрасывают на села авиабомбы, хотя на этих территориях нет никаких военных штабов или расположений. Еще недавно оккупанты там были и видели, что в этих селах есть местные жители", - рассказал Гайдай.
По его словам, пока линия фронта не подвинется, нормальной жизни на деоккупированных территориях не будет.
"Надеемся на стабилизацию ситуации безопасности, чтобы на следующей неделе "Укрпочта" могла привезти пенсии", - добавил Гайдай.
Ситуация на Луганщине: что известно
К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.
Гайдай раньше говорил, что оккупанты стянули в направлении Сватово тысячи мобилизованных резервистов. Он надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области.