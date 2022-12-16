Динамика продвижения ВСУ в Луганской области сохраняется.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ситуация на Луганщине дает основания для сдержанного оптимизма. Уже в ближайшее время мы можем услышать оттуда позитивные новости.

Как он отметил в эфире Апостроф TV, динамика продвижения украинских защитников сохраняется, несмотря на сложные погодные условия.

"Стоит говорить о том, что на Сватовском направлении, по оценкам именно российской стороны, Вооруженные силы Украины бьют по нескольким направлениям. То есть речь идет о том, что Вооруженные силы Украины пытаются, как говорится, продавить оборону оккупантов и создать условия для оперативного окружения российской группировки", – объяснил Снегирев.

Видео дня

По словам эксперта, одним из приоритетных направлений по возможности успешного контрнаступления ВСУ является Сватовское. Освобождение Сватово даст возможность разбить российскую группировку, которая сосредоточена на территории Луганской области.

"То есть с одновременным продвижением ВСУ в районе Кременной – а там тоже есть позитивные новости – российская группировка, которая сосредоточена в агломерации городов Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, оказывается фактически в оперативном окружении", – резюмировал он.

Ситуация на Луганщине

16 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины отбили атаки врага в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Луганской области ракетами и авиабомбами. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что рашисты прибегают к террору гражданского населения.

Ранее жители оккупированного Луганска распространили в Сети информацию о подготовке к "обороне" города: для этого враг планирует использовать неэффективные бетонные конструкции. Спикер восточной группировки ВС Украины Сергей Череватый заявил, что никакие "зубы дракона" не смогут остановить украинские силы.

Вас также могут заинтересовать новости: