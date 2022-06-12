Противниками в Лисичанске уничтожен магазин, отметили в Луганской областной военной администрации.

В Луганской области российские оккупанты в течение субботы, 11 июня, уничтожили торговый центр, магазин и десятки домов.

ТЦ и магазин уничтожены в Лисичанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"В течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два - в Николаевке. В Лисичанске - четыре...", - отметил он.

Чиновник добавил, что в Северодонецке и в районе Тошковки продолжаются штурмовые действия.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Враги сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.

Позже оккупанты попытались наступать на востоке нашей страны, и "горячей точкой" стал Северодонецк. 12 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг продолжал штурм Северодонецка, но не имел успеха.

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