Принудительно депортированные украинцы требовали вернуть их домой.

Жители Рубежного, которых принудительно вывезли на территорию временно оккупированного Луганска, устроили митинг. Они вывесили украинский флаг и начали требовать, чтобы их вернули обратно.

Соответствующей информацией поделился журналист Сергей Гармаш на своей личной странице на Facebook.

По данным репортера, депортированные жители Рубежного вывесили на здании общежития пединститута украинский флаг и начали требовать возвращения на подконтрольную украинским властям территорию. Люди устроили протест и заявили, что оккупанты уничтожили их дома, а теперь заставляют жить в общаге и питаться пайками.

"Спросил своего источника в Луганске: "Что с ними сделали?" Ответ был: "А что с ними сделаешь? Там одни женщины, дети и старики…". Вот так "жертвы украинского нацизма" подрывают скрепы русского мира изнутри! "Неблагодарные!", — саркастично подытожил Гармаш.

Напомним, в конце марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что были открыты два дела о насильной депортации украинцев — общее и отдельное о вывозе детей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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