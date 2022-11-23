В результате вражеского обстрела повреждено здание поликлиники и 9-ти этажный жилой дом.

Утром в результате российского обстрела города Купянск в Харьковской области два человека погибли и еще двое получили ранения.

Были "очередные акты терроризма россиян", об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 07:40 произошел обстрел в г. Купянск. Повреждены 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека - женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 мужчина - госпитализирован, 1 - оказали помощь на месте", - отметил глава ОВА.

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По его словам, в течение суток оккупанты также обстреливали прифронтовые районы Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Противники уже не раз обстреливали Харьковскую область из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 21 ноября стало известно, что российские оккупанты вечером обстреляли из реактивных систем залпового огня жилой сектор города Волчанск. В результате вражеского обстрела ранения получили два человека.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по сведениям ООН, уже погибли по меньшей мере 6 595 гражданских украинцев, а еще 10 189 пострадали.

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