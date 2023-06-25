Этот аэродром находится в оккупированном Крыму.

Российские войска свозят технику на один из аэродромов в оккупированном Крыму. Речь идет об аэродроме "Октябрьское".

О переброске техники сообщает партизанское движение "Атеш". По данным их агента, 24 июня с утра наблюдалось перемещениеБМП, КамАЗов, броневиков "Тигр".

"Зашли со стороны Симферопольского района, часть из них – полями. Скопление техники в количестве сорок-пятьдесят единиц новой техники к уже там имеющейся... Новая Чернобаевка намечается", – отметили в движении.

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Ситуация в оккупированном Крыму

22 июня оккупанты заявили, что был нанесен удар по Чонгарскому мосту на административной границы оккупированного Крыма и Херсонской области. Приспешники россиян тогда заявили об атаке с применением ракет Storm Shadow.

После этого в северной части Крыма образовались пробки. При чем движение затруднено на пути, по которому россияне пытаются осуществлять переброску боеприпасов и личного состава после повреждения Чонгарского моста.

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