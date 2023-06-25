В этом помогут британские ракеты Storm Shadow.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что план освобождения украинской территории был сформулирован генералом Валерием Залужным еще в его знаменитом интервью журналу Economist в декабре прошлого года.

"Помните: я стою в 84 км от Мелитополя, мне нужно пройти этот путь и нам нужны дальнобойные ракеты, которые могут атаковать Крым. Но тогда у Украины были ракеты максимальной дальности для HIMARS - 80 км. Как говорил Залужный, дойдя до Мелитополя, оттуда можно будет бомбить Чонгар и Крым. Несколько месяцев назад были переданы ракеты для HIMARS - Ground-Launched Small Diameter Bomb, которые доставали вдвое дальше - это уже 160 км. Кроме того, теперь Украина имеет британские ракеты Storm Shadow. Как выяснилось, во время удара по Чонгару, это были они", - пояснил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам политолога, ВСУ продолжат расстреливать крымскую группировку дальнобойными ракетами, пока они не побегут оттуда.

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"Ракеты Storm Shadow - это совместная французская разработка. Это деталь, но она очень интересная. Она доказывает, что Франция также поставляет эти ракеты. Это и обещал Макрон во время визита Зеленского в Париж, и как мы видим, выполнил свое обещание. Этот расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет показательно продолжаться, сколько потребуется, пока они не побегут оттуда", - подчеркнул Пионтковский.

Освобождение Крыма - что сообщалось

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

Министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года.

Генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ еще не начали основную фазу контрнаступления, однако Украина уже на пути к освобождение временно оккупированного полуострова Крым.

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