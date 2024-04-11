К настоящему времени информация о пострадавших и погибших не поступала.

Сегодня всю ночь российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами.

Относительно последствий массированной атаки на Киевщину начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что "тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры", - детализировал он.

По данным Кравченко, пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

Видео дня

"Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация позже", - отметил он.

Удары оккупантов по Украине

10 апреля оккупанты неоднократно били по Одесской области баллистикой. В результате вражеской атаки погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка. Также известно о 14 раненых. Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, пятеро - в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкие ранения.

Кроме того, захватчики ударили по Харьковской области. В результате вражеского обстрела Липцов погибла 14-летняя девочка. Впоследствии стало известно о еще двух жертвах - погибли женщины 43 и 59 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: