В полиции отметили, что женщине удалось сбежать от оккупантов.

В селе Богдановка Броварского района пьяные российские оккупанты изнасиловали женщину.

Об этом сообщили в полиции Киевской области. Также российские военные убили мужчину изнасилованной женщины, когда он пытался ее защищать. Кроме того оккупанты застрелили собаку, а дом сожгли.

"Во время зачистки села полиция обнаружила сожженный дом 34-летней потерпевшей и тело ее мужа, застреленного захватчиками", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что женщине удалось сбежать от оккупантов. В настоящее время она находится в одной из западных областей Украины.

Как сообщал УНИАН, в Буче под Киевом трое братьев во время оккупации спасли два десятка местных жителей. Двое из них и сейчас готовят на костре еду и поддерживают всех стариков, которые остались в их многоэтажке. А вот-третьего самого младшего - оккупанты жестоко расстреляли, когда тот нес в укрытие одеяла и продукты.

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