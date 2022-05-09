С начала апреля ситуация в столице и регионе немного успокоилась.

В Киеве и области сохраняется угроза ракетных ударов РФ, о чем неоднократно предупреждают власти.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит сегодня, 9 мая 2022, в Киеве и области:

4:10 Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага. Акция прошла в рамках Дня памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

1:29 советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска могут повторить попытку наступления на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков.

Напомним, Россия утром 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в том числе - Киев, Харьков, Мариуполь и Чернигов.

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