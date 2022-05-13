Ситуация в Киеве и области сохраняется спокойной, но воздушные тревоги все равно звучат.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Киеве и области в пятницу, 13.05.2022.

Напомним, в начале апреля ВСУ освободили Киевскую область от оккупантов. Увиденное в пригородах Киева шокировало мир - мирных жителей пытали, насиловали и убивали.

04:58 На Киевщине после месяца скитаний российский оккупант сам сдался теробороне.

Как выяснилось, он отстал от своих, когда те бежали с Киевщины. Теперь воина "второй армии мира" ждет плен и, возможно, обмен.

03:34 Отбой воздушной тревоги.

03:02 В Киеве объявлена воздушная тревога.

01:12 В Буче Киевской области российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки.

Жительница Бучи, вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала. Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату.

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