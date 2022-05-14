Средства на восстановление поврежденных сооружений необходимо брать минимум из трех источников, считают власти столицы.

Киеву нужно около 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Около 400 объектов повреждены в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, около 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Около 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения", - отметил Поворозник.

По его словам, власти столицы считают, что средства на восстановление надо брать как минимум из трех источников: государство, город и доноры, которые соглашаются помогать киевлянам вернуться к нормальной жизни.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, Киева. В столице было повреждено, в частности, 208 жилых домов.

Напомним, 7 мая мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве завершается обследование поврежденных в результате обстрелов домов и разрабатываются сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденных домов и объектов.

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