Вражеский удар по ГЭС возможен в ближайшее время, предупредил военный эксперт.

В ближайшее время российские оккупанты могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, именно поэтому они уже перекладывают вину за возможную атаку на украинскую сторону.

Если армии РФ нужно сделать что-то непопулярное, она сразу же перекладывает ответственность за это на противника - это стандартный подход, рассказал полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона.

"…именно этого и стоит ждать в ближайшее время - удара россиян по Каховской ГЭС… Сейчас проходит информация о том, что начался спуск воды с Каховской ГЭС, как раз это и говорит о том, что они готовятся к ее подрыву…", - предупредил эксперт.

Угроза подрыва Каховской ГЭС - важные новости

Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину захватила, в частности, ряд населенных пунктов в Херсонской области и уже назвала их "своими". ВСУ в конце августа начали контраступательные действи и по состоянию на 9 октября уже освободили более 1 170 квадратных километров.

18 октября командующий войной РФ против Украины - российский генерал Сергей Суровикин, утверждал, что украинская сторона якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС, и это может стать причиной катастрофического наводнения в Херсонской области.

Так называемый "губернатор" Херсонской области Владимира Сальдо говорил, что защитники Украины намерены нанести удар по плотине, которая находится вверх по течению от временно захваченного Херсона.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что оккупанты могут нанести удар по Каховской ГЭС, обвинить в этом Украину и использовать возникшее наводнение для прикрытия своего отступления с Херсонской области.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС расположена в 5 км от Новой Каховки Херсонской области. Новая Каховка сейчас находится под контролем оккупантов.

Эта ГЭС является шестой по счету ступенью - нижней и последней - в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Благодаря Каховской ГЭС обеспечивается годовое регулирование стока Днепра для обеспечения электроэнергией, водоснабжения и орошения засушливых районов южных областей Украины.

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