В случае нарушения каких-либо требований россиян, руководство и персонал грозятся сменить.

Российские оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать временные разрешения на работу, в случае отказа – бизнес забирают.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, представители оккупационных администраций в Херсонской области осуществляют объезд объектов промышленности, в первую очередь - производителей пищевой продукции.

"Их цель - принуждение руководства и персонала к сотрудничеству. Группа лиц (до 10 мужчин) в военной форме ВС РФ с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требует продолжения производства продукции. Для этого, по словам рашистов, необходимо официально оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу у "военно-гражданских администраций", - отмечают разведчики.

Кроме этого, оккупанты заставляют все проблемные вопросы, в частности – поставки сырья и обеспечение сбыта, решать через местную комендатуру.

За отказ от сотрудничества с оккупантами можно потерять бизнес.

"Владельцы и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения каких-либо требований россиян, руководство и персонал будут изменены. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей", - сообщает ГУР МО.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать.

В целом россияне вывезли с оккупированных территорий четверть запасов украинского зерна.

Россияне пытались отправить украденное украинское зерно в Египет. Потом оккупанты изменили курс на Сирию и Ливан.

Вас также могут заинтересовать новости: