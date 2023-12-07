В Херсонской области российские захватчики обстреляли село, в результате чего четверо граждан получили ранения.
Об этом глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram. "В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека", - сообщил Прокудин.
В частности, в тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь.
В то же время, состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.
Ранее Прокудин сообщил, что вчера, 6 декабря, противник совершил 88 обстрелов, выпустив 387 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 1 Shahed. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения насосной станции в Бериславском районе", - отметил глава ОВА.
По его словам, вчера жертв и пострадавших среди гражданского населения не было.
Ситуация в Херсонской области
Российские оккупанты утром 5 декабря несколько раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Под плотным вражеским огнем находилось центр города. В результате обстрела два человека погибли и шестеро получили ранения.