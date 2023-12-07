Одного гражданина в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Херсонской области российские захватчики обстреляли село, в результате чего четверо граждан получили ранения.

Об этом глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram. "В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека", - сообщил Прокудин.

В частности, в тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь.

Видео дня

В то же время, состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.

Ранее Прокудин сообщил, что вчера, 6 декабря, противник совершил 88 обстрелов, выпустив 387 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 1 Shahed. По городу Херсон враг выпустил 29 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения насосной станции в Бериславском районе", - отметил глава ОВА.

По его словам, вчера жертв и пострадавших среди гражданского населения не было.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты утром 5 декабря несколько раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Под плотным вражеским огнем находилось центр города. В результате обстрела два человека погибли и шестеро получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: