Ранее было известно о четырех раненых и двух погибших.

В Херсоне возросло до шести количество раненых в результате российского обстрела, который захватчики совершили утром.

По словам начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, в этот час от утренних российских обстрелов пострадали в общей сложности восемь человек.

"Утром российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли несколько ударов по центру. В результате два человека погибли - 48-летний мужчина и женщина 34 лет", - сообщил Мрочка в Telegram.

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При этом, стало известно, что количество раненых возросло.

"Шесть человек получили ранения различной степени тяжести, из них легко травмированы четверо медицинских работников", - отметил начальник МВА.

Россияне ударили по Херсону 5 декабря - что известно

Русские оккупанты утром 5 декабря несколько раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Под плотным вражеским огнем находилось центр города. Изначально было известно, что в результате одного из российских ударов по центру Херсона погибли двое и один человек был ранен.

По состоянию на 13:30 Мрочко сообщал, что до четырех возросло количество пострадавших из - за попадания по медицинскому учреждению Херсона - двое врачей 1954 и 1959 г. р., акушерка 1966 г. р. и работник одного из отделов 1956 г. р.

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