3 мая российские оккупанты убили 23 человека, ранили – 46.

На Херсонщине объявлен трехдневный траур в память о убитых Россией мирных жителей.

В видеообращении глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин напомнил, что 3 мая российские оккупанты убили 23 человека, ранили – 46.

По его словам, враг, в частности, обстрелял железнодорожный вокзал, супермаркеты, автозаправку, жилые кварталы Херсона, дома.

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"Мишенью врага являются места, где мы живем, где мы работаем. Цели врага – наши жизни и жизни наших детей", – подчеркнул Прокудин.

Глава ОВА отметил, что в память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая днями траура. Он попросил сегодня в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта.

Обстрелы Херсона и области 3 мая - что известно

3 мая российские захватчики накрыли Херсон и деоккупированную часть области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Всего враг выпустил 539 снарядов во время 98 обстрелов.

Атакована Привокзальная площадь в Херсоне, сам вокзал, АЗС, завод, уничтожен единственный гипермаркет, работавший в городе.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что погиб уже 21 человек, еще 48 гражданских ранены. Уже сегодня стало известно, что количество погибших достигло 23.

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