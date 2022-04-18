По данным Минобороны, именно с направления Изюма армия РФ пытается развить наступление на Восток.

Вооруженным силам Украины удалось освободить ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма.

Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", — сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что в направлении города Изюм и его окрестностей зафиксировали наибольшее скопление российских подразделений, поскольку именно отсюда они хотят наступать на Восток.

"Именно оттуда, в частности, они будут пытаться развить наступление на Восток", — пояснил спикер.

Он добавил, что Украине необходима бронированная техника и средства ПВО, которые помогут прикрыть от обстрелов российскими ракетами украинские города.

"Не помешают и средства контрбатарейной борьбы, и средства электронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь№, – подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, Изюм – это одна из самых горячих точек противостояния ВСУ российской агрессии в Украине и самая горячая – в Харьковской области.

Генштаб утверждает, что РФ сосредоточила в районе Изюма 22 БТГ.

Вчера стало известно, что в районе Харькова ВСУ продолжают оттеснять передовые подразделения российской армии от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а также в районе между этими двумя дорогами.

В субботу, 16 апреля, передовые подразделения ВСУ в этом районе вышли к поселкам Байрак, Кутузовка, а также продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: