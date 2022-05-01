Из-за оккупантов ранения получили почти 900 человек, отметили в Донецкой областной военной администрации.

С начала вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли 286 мирных жителей.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 286 мирных людей", - отметил он.

Кроме того, ранены 890 человек.

"Пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Волноваху и Мариуполь. Противнику удалось заблокировать Мариуполь.

По официальным данным, в городе погибли более 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали противнику достойный отпор. В нашей стране, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, уже уничтожены около 23 тыс. 200 оккупантов.

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