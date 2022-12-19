По словам советника мэра Мариуполя, люди пытаются "перейти от выживания к жизни".

Жители севера Донецкой области и Донецка бегут в Россию из-за отсутствия базовых условий жизни.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, пробка на въезд в Мариуполь с Донецкого направления растянулась на 5 километров.

"Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричества. Тепла. От базовых условий жизни. В попытке перейти от выживания к жизни. Вот оно, следствие России. Прямо и беспрекословно. Руина. Сплошная развалина", - написал он.

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Андрющенко добавил, что жители разрушенного Мариуполя тоже начали бегство от "Холодомора".

"Пробка от с. Безымянное до границы с московией более 30 км. Легковых автомобилей. От 10 часов ожидания в поле ради выживания. Ярость. Просто ярость", - добавил он.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупированный Донецк ждет настоящая гуманитарная катастрофа.

По словам Андрющенко, пока только до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением.

В ноябре горсовет оккупированного города сообщал, что в Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек.

По данным центра сопротивления, в Макеевке российские захватчики раздавали повестки в очередях за водой - там отсутствовало централизованное водоснабжение.

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