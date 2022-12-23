Российские войска продолжают терроризировать гражданских, проживающих вдоль правого берега реки Днепр в Запорожской и Херсонской областях.

В оккупированный Россией Бердянск Запорожской области прибыли около 500 военнослужащих Росгвардии.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, россиян привезли в оккупированный украинский город для усиления административно-полицейских мер.

Также сообщается, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать мирных граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр.

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В частности за сутки обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 40 населенных пунктов, в том числе: Зализнычное, Чаривне, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав в Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар неподалеку Каменского.

Война в Украине: ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, оккупационная "власть" временно захваченной части Запорожской области стремится ввести круглосуточный комендантский час. Его продолжительность будет отличаться в зависимости от населенных пунктов.

Недавно стало известно, что в Запорожской области оккупанты начали отбирать имущество эвакуированных украинцев. А через российский плен прошли более полутысячи гражданских украинцев в Запорожской области. Около половины заложников россиян до сих пор в плену.

А сегодня, 23 февраля, в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв: подорвалась машина российских оккупантов. Одним из пострадавших оказался местный полицейский-коллаборант, ему оторвало ногу.

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