Романенко не исключает, что в конце июля может начаться новый тяжелый этап вражеской военной кампании.

В связи с возможностью перехода оккупантов в усиленное летнее наступление ситуация может быть достаточно угрожающей.

Об этом в эфире Radio NV сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины". Он отметил, что оценивать готовность оккупантов пойти в наступление "должна формироваться на том, каким образом и когда заводятся ресурсы на фронт".

"Вооруженные силы Российской Федерации с конца 2023 года имеют стратегическую инциативу. И с того времени они продвигаются, захватывая наши территории", - констатировал Романенко.

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Говоря о кампании 2025 года, экс-заместитель начальника Генштаба отметил, что на его взгляд, "заканчивается первый этап, весенне-летний, когда враг использовал ресурсы, которые собрал на конец прошлого года и за зиму, и по текущее время".

"Это одна история. И обеспечиваются те действия, те продвижения, которые мы видим уже через полгода", - отметил он.

В то же время Романенко отметил, что ранее приводились данные иностранных разведок о том, что "где-то там россияне готовят 13 дивизий, сейчас цифра 160 тысяч".

"Действительно они подготовили ресурс и резерв такой по личному составу", - отметил генерал-лейтенант.

Кроме того, добавил он, враг пока не применяет интенсивно бронетехнику, поэтому не исключено, что он ее накапливает.

"Если их много и если сконцентрировать, а потом применять и людей, которые сейчас готовятся, потому что весной они срочную сужбу приняли в вооруженные силы, и проходят обучение, и в конце июля должно быть закончено... Более опытных давят подписывать контракты и отправляют на фронт", - сказал Романенко.

Он заметил, что речь может идти о контрактах для тысяч людей в месяц. Кроме того, "генерал Сырский даже говорил, что за счет такой их деятельности, несмотря на потери в личном составе, в месяц добавляется где-то тысяч по восемь у них".

"И поэтому, благодаря накоплению такого рода ресурсов, может начаться на конец июля и далее - в летне-осенний период ведения кампании 2025 года новый этап, тяжелый, если это подтвердится по ресурсам. К которому надо принципиально готовиться Силам обороны Украины с нашими союзниками - по вооружению, технике и боеприпасам", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Кроме того, добавил он, необходимо быстро решать вопрос об "улучшении мобилизации", то есть укомплектации личным составом наших бригад, особенно тех, которые находятся на линии соприкосновения:

"То есть это такие очень непростые времена. Требуют стратегически тяжелых решений и по мобилизации, по военной экономике и по законодательству... То есть ситуация может быть в связи с этим достаточно угрожающая".

Новое наступление россиян в Украине

Как сообщалось, ранее в CNN отметили, что Россия через несколько дней или недель начнет усиленное летнее наступление, в котором может задействовать 160 тыс. военнослужащих, сосредоточенных сейчас вблизи линии фронта.

Издание также отметило, что за последние две недели Россия улучшила позиции на трех направлениях: Покровском, Купянском и вблизи Константиновки.

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