Мужчину завалило крышей собственного дома.

Один из пострадавших от российского удара по Запорожью спасал из-под завалов собственного дома жену и ребенка.

В интервью местному телеканалу "Пятая редакция" он рассказал, что ребенка повезли в больницу, он был без сознания. Мужчина вспомнил, что перед обстрелом находился возле дома, однако в результате "прилета" на него упала крыша:

"Жена с ребенком в доме были. Я ребенка раскопал первым, потом подошли ребята и жену достали".

Также в сети публикуют видео, на котором можно увидеть момент деблокирования человека из-под завалов. Судя по всему, спасатели достают оттуда ребенка.

Обстрел Запорожья 7 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня днем оккупационная армия Российской Федерации атаковала город с помощью управляемых авиационных бомб. В Запорожской военной администрации сообщили о разрушении жилых домов и повреждении больницы.

По состоянию на сейчас известно о 18 пострадавших людях, среди них - младенец и медицинский работник. К сожалению, один человек погиб. Сейчас на месте продолжается поисково-спасательная операция, врачи оказывают помощь раненым людям.

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