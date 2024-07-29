В ночь на 29 июля территорию РФ атаковали дроны, в результате чего в Воронежской области поврежден некий объект коммунальной инфраструктуры, а в Орловской - повреждена электростанция.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства РЭБ "подавили" украинский беспилотник. "... в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - детализировал он в Телеграм-канале.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что были сбиты два украинских беспилотника, и при этом повреждена электростанция.

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"Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции", - написал он в телеграм-канале.

Отметим, Орловская область не граничит с Украиной. Она расположена севернее Белгородской и Курской областей и восточнее пограничной области, Брянской, над которой ночью также были сбиты четыре украинских беспилотника.

При этом минобороны РФ рапортовало, что в ночь 29 июля над пятью областями, в том числе Ленинградской, были сбиты 39 украинских беспилотников.

Согласно сообщению министерства в соцсетях, 19 дронов были перехвачены над Курской областью, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской, и еще три - над Ленинградской. При этом в сообщении ничего не сказано об Орловской области, над которой сбили якобы два украинских беспилотника, обломки которих упали на электростанцию.