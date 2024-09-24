Среди раненых 15-летний парень.

Возросло количество раненых в результате коварного ночного удара РФ по Запорожью.

Как сообщил Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, 13 человек получили ранения в результате российских атак: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

По данным полиции, в целом враг нанес 6 ударов в период с 22:19 до 23:04 по Запорожью и району, для удара оккупанты впервые использовали КАБы.

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Специалисты ГСЧС провели эвакуацию жителей из поврежденных домов - в них пострадало остекление и местами некоторые конструкции. Также горели автомобили, которые были припаркованы рядом.

В общем Федоров отметил, что российские войска совершили 9 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Заречном, Каменском и Пятихатках. Также 209 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Всего 146 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Удар по Запорожью - что известно

В воскресенье, 22 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. Вечером председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в своем Telegram-канале о разрушениях и пожаре в городе.

По состоянию на 01:00 Госслужбе по чрезвычайным ситуациям было известно о девяти травмированных, в том числе об одном пострадавшем ребенке. Спасатели эвакуировали жителей поврежденных многоквартирных домов, одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

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