В результате попадания произошел сильный пожар.

В Днепропетровской области ночью сбиты два дрона "Shahed", еще один попал в частное предприятие, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

В частности, ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один-попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв. метров", - сообщил Лысак.

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В связи с этим, несколько часов украинские спасатели укрощали пламя и возгорание уже потушили.

"Обошлось без пострадавших. Это - главное. Потому что люди-это наша самая большая ценность", - подчеркнул Лысак.

Атака РФ дронами 27 марта - что известно

Вечером 27 марта 2023 года в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и в Днепропетровской области.

В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв.

Украинские защитники ночью уничтожили 14 из 15 ударных дронов "Shahed", запущенных Российской Федерацией. Силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено 12 "Шахедов" во время ночной воздушной атаки РФ.

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