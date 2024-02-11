Секретарь СНБО высказался о задержке помощи Запада.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что случится, если ВСУ не получат оружия от Запада в ближайшие сроки.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что Украина сможет вытянуть 2 месяца на внутреннем ресурсе, если США задержатся с помощью. Данилов в комментарии RTP высказался, что все усложнится, если партнеры не дадут оружия в обозримые сроки.

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", - заявил он.

Данилов утверждает, что цепочка поставок оружия для РФ из Ирана и Северной Кореи обусловила "некоторые" изменения на поле боя. Поэтому, если Запад не среагирует аналогичной поддержкой, то "ситуация действительно усложнится".

Она, итак, уже сейчас сложная, и в целом никогда не была легкой, акцентировал он. "Если кто-то думает, что ситуация легкая, то это люди, не понимающие войны", - сказал секретарь СНБО.

Также он уточнил, что Украина в любом случае не остановится и продолжит оборону своих территорий, так как другой альтернативы нет. Данилов уверен, что США вскоре одобрят необходимый пакет помощи Украине, ведь на кону несколько вопросов: независимость, имидж Запада и его единство.

"Надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада...", - резюмировал он.

Что заявил Арахамия о возможностях Украины

На днях Арахамия уточнил, что у Украины есть ресурса на 2 месяца, чтобы вести войну, поэтому она чувствует себя в безопасности, несмотря на задержки з западной помощью. "У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - заявил он в интервью Report.

Он также высказал уверенность в том, что США вскоре одобрят помощь. Отметим, 9 февраля Вашингтон сделал для этого первый шаг - Сенат проголосовал за рассмотрение пакета финансирования. Теперь его должна рассмотреть верхняя палата Конгресса.

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