Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, указал нардеп.

Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что мобилизация в Украине не состоится без демобилизации.

Об этом он заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, так как ситуация с внешним финансированием достаточно сложная:

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"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей".

По мнению главы фракции, США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Что касается финансирования новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники. Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других зарубежных странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран", - подчеркнул Арахамия.