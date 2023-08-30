Украина изменила ракету, которой был уничтожен крейсер "Москва", выяснили журналисты.

Москве и некоторым объектам внутри РФ, которые Украина не может поразить оружием, переданным западными партнерами, грозит удар украинской модифицированной ракетой.

Украина модифицировала противокорабельную ракету "Нептун" - теперь ее можно использовать в качестве боеприпаса класса "земля-земля", пишет The War Zone, ссылаясь на сведения представителя Минобороны Украины.

По словам собеседника, наши защитники именно такую ракету применили 23 августа для того, чтобы в пока еще оккупированном россиянами Крыму поразить вражескую систему противовоздушной обороны - зенитно-ракетный комплекс С-400.

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"Есть планы, добавил чиновник, в конечном итоге нанести удар по Москве и другим объектам внутри России… с помощью… "Нептуна", - отмечается в материале.

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23 августа около 10 утра на крымском мысе Тарханкут была уничтожена вражеская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Прогремел взрыв - ликвидирован и комплекс, и его ракеты, и находившиеся рядом противники.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что "Триумф" уничтожен с помощью новой современной украинской ракеты. Эксперты предполагали, что речь идет о ракете "Нептун".

Стоит отметить, что именно эти ракеты 13 апреля прошлого года поразили флагман российского Черноморского флота - крейсер "Москва". Позже стало известно, что борт затонул.

Справка УНИАН. "Нептун" - это береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". Сообщалось, что это вооружение предназначается для поражения разных вражеских кораблей.

"Нептун" разработали в 2018 году, скорость полета ракеты составляет 900 км/ч, а дальность - около 300 км. Первые образцы "Нептуна" передали Военно-морским силам Украины 15 марта 2021 года.

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