Российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" убитых в Украине оккупантов.
Об этом свидетельствует переписка контрактника с работницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, опубликованная СБУ.
У россиян срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных - УНИАН)" – пишет женщина.
В то же время оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, жалуется на значительные потери.
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*баллы. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пишет оккупант.
Женщина добавила, что 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я, которая пыталась взять Киев, уничтожена полностью.
По данным Генштаба Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава русской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.