Россияне не спешат подписывать контракты и ехать на войну в Украине, которую в РФ до сих пор называют "спецоперацией".

Российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" убитых в Украине оккупантов.

Об этом свидетельствует переписка контрактника с работницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, опубликованная СБУ.

У россиян срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных - УНИАН)" – пишет женщина.

В то же время оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, жалуется на значительные потери.

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*баллы. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пишет оккупант.

Женщина добавила, что 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я, которая пыталась взять Киев, уничтожена полностью.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава русской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.

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