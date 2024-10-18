По словам Умерова, сразу несколько стран выразили желание купить украинское вооружение.

Министр обороны Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе заявил, что Украина не исключает снятие запрета на экспорт отечественного вооружения. Помимо этого с союзниками обсуждаются различные проекты в оборонном секторе, передает Укринформ.

В 2022 году Украина после начала полномасштабного вторжения РФ ввела запрет на экспорт военной продукции. Причиной такого решения стало желание обеспечить ВСУ необходимыми ресурсами.

Умеров поделился, что Украина рассчитывает на международные инвестиции в оборонную промышленность. По его словам, еще в 2023 году был составлен план и по производству собственного оружия в государственном и в частном секторах.

Видео дня

Министр обороны рассказал, что в этом году странам-партнерам предложили две-три опции по сотрудничеству в оборонной промышленности:

"Первая - совместное предприятие, где государство и частный сектор инвестируют. Вторая - где государство предоставляет 5 десятилетних контрактов. Третий шаг, чтобы предприятия или государство-партнер предоставило новые финансовые инструменты, такие как кредит или экспортное финансирование".

Умеров добавил, что уже сейчас в Минобороны обсуждаются планы по каждой стране, где коллеги из Генштаба будут работать вместе с другими ведомствами. Министр обороны подчеркнул, что хочет максимально "кристаллизовать" то, на какие проекты будут выделять средства. Тем не менее окончательное решение будет принимать руководство Украины.

Умеров подчеркнул, что некоторые страны хотят покупать оружие украинского производства. Он отметил, что такая возможность только рассматривается:

"Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение".

Снятие запрета на экспорт украинского оружия - другие новости

В Financial Times заявили, что Украина приближается к снятию запрета на экспорт отечественного оружия. По словам издания, это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: