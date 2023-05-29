В новые органы будут назначать людей, которые прибудут из Российской Федерации

На Донбассе российские оккупанты решили создать новую "прокуратуру", поскольку местные жители не делятся взятками с руководством.

По данным украинского подполья, туда будут назначать людей, которые больше будут идти на контакт и делиться деньгами. Пресс-служба Центруа национального сопротивления 29 мая сообщила, что на Донбассе начали заменять местных коллаборантов гражданами РФ.

"Российские оккупанты создали ликвидационную комиссию для так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР", которой руководят местные коллаборанты. Причины в том, что российское руководство недовольно объемами коррупционных "сборов", которые эта "структура" передает наверх", — указывается в сообщении.

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Вместо прошлого органа там создают новую "прокуратуру ДНР", которая будет иметь другой налоговый номер. Туда россияне назначили своих людей, которые прибудут непосредственно в область из Российской Федерации. Это будет для них своеобразная командировка, как отметили в центре национального сопротивления.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Как ранее сообщал УНИАН, РФ перестала выплачивать заработную плату оккупационным "администрациям" на временно захваченных территориях Запорожской области.

В то же время российские уголовники, которых разыскивают в РФ за преступления, переезжают на оккупированные территории Украины, чтобы спрятаться от наказания.

По данным ЦНС коллаборант Сальдо пытается монополизировать контроль над хищением украинского зерна.

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