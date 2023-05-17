Для кражи нашего зерна враг использует различные логистические пути, отметили в Центре нацсопротивления.

Так называемый глава оккупационной "власти" Херсонской области Владимир Сальдо пытается монополизировать контроль над хищением зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, борьба за власть над этим процессом продолжается между различными группами. Отмечается, что для похищения украинского зерна россияне используют различные логистические пути. В частности, часть вывозят через Крым. Также привлекают порты временно оккупированных городов, в частности, Мариуполя.

Также сообщается, что бортами, транспортирующими похищенное зерно, руководит федеральная компания из РФ "РосКапСтрой".

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Последствия войны РФ против Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов проекта KSE Institute "Россия заплатит", сумма прямых убытков, нанесенных российскими оккупантами агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет 8,7 млрд долларов.

В частности, зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в 1,87 млрд долларов.

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