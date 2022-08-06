Удары корректировали бойцы аэроразведки.

Украинские защитники продолжают ежедневно уничтожать вражескую технику. В субботу, 6 августа, артиллерийские подразделения ВСУ вместе с бойцами из аэроразведки одним ударом уничтожили две цели — грузовик "Урал" с боекомплектом и БТР.

Видео с подрывом машин опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

Ролик демонстрирует позиции рашистов возле проселочной дороги между двумя лесопосадками. Оккупанты разместили рядом грузовик "Урал" с боекомплектом внутри и БТР.

Бойцы из аэроразведки заметили скопление техники и передали координаты артиллеристами. Последние совершили прицельный залп и взорвали грузовик. БТР тоже получил повреждения и загорелся. Рядом с местом, где, как выразились в Стратегическом командовании ВСУ, "наваливала арта", проезжали рашисты. Удалось ли украинским защитникам уничтожить и эту вражескую технику, неизвестно.

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня на юге Украины ВСУ ликвидировали 40 оккупантов и взорвали 6 единиц техники. А бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы "приземлили" редкий беспилотник "Орлан-30".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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