Среди причин: устойчивая оборона украинских защитников и разрушение логистики врага.

Наступательные действия оккупантов на южном и юго-восточном направлениях не имеют успеха.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук во время информационного телемарафона.

На вопрос ведущего по поводу того, какие перспективы ждут на южном фронте, он ответил, что в последнее время наступательные действия врага на этих направлениях не имеют успеха.

"На это есть две причины. Первая - это то, что там действительно достаточно устойчивая система обороны. У украинских военных большая сеть защитных позиций. Также работает наша разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Музычук.

Кроме этого, из-за разрушения логистики и систем управления врага за последнее время от него нет наступательных действий.

Спикер Нацгвардии отметил, что о передвижении войск, которые были в последнее время на южном и юго-восточных направлениях украинской стороне известно и с нашей стороны принимаются соответствующие меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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