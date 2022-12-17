При этом в наступление на Киев эксперт не верит.

Россия, скорее всего, захочет проложить "коридор" от Беларуси до оккупированной части Молдовы.

Военный эксперт Михаил Притула в эфире FREEDOM отметил, что разгром "последнего удара Путина" станет переломом в войне и лишит его "иммунитета" в кремлевском окружении.

Эксперт подчеркнул, что сегодня уже даже в ВСУ не скрывают, что свой наступать российская армия захочет, скорее всего, с севера.

При этом в наступление на Киев Притула не верит: "Прямое наступление на Киев, я думаю, что вряд ли... Он (Путин – ред.) понимает, что система защиты Киева очень сильна, скоро она будет еще и усилена "Patriot". Это не даст никаких шансов для авиации – поражать объекты в Киеве станет невозможно".

"Я думаю, Путин будет искать путь пробиться к большим запасам оружия в "ПМР". И, как вариант, через Умань перерезать трассу Одессы", – считает Притула.

Эксперт утверждает, что основной удар ВС РФ придется по линии Коростень-Житомир-Бердичев-Винница-Крыжополь и "ПМР", "или чуть восточнее этой линии – там вообще нет каких-то больших населенных пунктов".

"Будут готовить удар по этой линии, чтобы отсечь от поставок западной помощи восточную часть Украины. Этот удар они, скорее всего, и планируют. Но поскольку ВСУ уже об этом говорят, я могу лишь посочувствовать тем "мобикам", которых туда бросят", – сказал Притула.

Наступление России зимой – что говорят

Накануне в интервью "The Economist" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление", уточнив, что для этого РФ готовит 200 тысяч резервистов.

Это согласуется с мнением главы МИД Дмитрия Кулебы, перед этим отметившего, что Кремль, несмотря на военные поражения, все еще хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.

Западные аналитики считают "крайне маловероятным" захват Киева в случае повторного наступления россиян. В Институте изучения войны объясняют, что российская армия сильно деградировала, а украинцы, наоборот, учли все нюансы предыдущей кампании.

Сейчас многие эксперты уже согласны, что участие Беларуси в войне на стороне Путина – это уже, скорее, вопрос времени.

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