Он указал на проблему отсутствия мощной фортификации.

Бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что на Авдеевском направлении ситуация "очень угрожающая".

В эфире канала "КИЕВ24 live", отвечая на вопрос об Авдеевке, и удастся ли остановить врага по линии Бердичи - Орловка - Тоненькое, Дикий отметил, что военные делают там все возможное.

"Там нет мощной фортификации. Там сейчас есть попытка зацепиться за водохранилища и фактически по водохранилищам выстроить линию обороны. Но если ее прорвут, скорее, продавят... тогда под большой очень угрозой Курахово. А Курахово - как это не страшно звучит, но Курахово - это ключ к Угледару... Честно говоря, я там вижу ситуацию как очень угрожающую, которая пока развивается для нас в неблагоприятную сторону", - сказал он.

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Экс-командир добавил, что ключевым моментом здесь являются штурмы врага очень превосходящими по количеству сил.

На уточнение относительно фортификаций и того, что возле самой Авдеевки они якобы были недостаточно подготовлены, Дикий сказал: "Вблизи Авдеевки - да. Сама Авдеевка - там коксохим был. Но, опять же, это не военная фортификация. Но так получилось, что коксохим сам по себе был очень неплохой крепостью. А то, что было вокруг - это были в определенной степени самопальные укрепления, которые просто сами же наши войска, при том даже не инженерные войска, а просто строевые части, они сами их себе накопали еще в 2014 году".

Ситуация на Авдеевском направлении

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

В то же время он подчеркнул, что после сбития российских самолетов враг ощутимо уменьшил количество сбросов управляемых авиабомб, а их самолеты находятся подальше от линии огня.

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